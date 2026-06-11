Столичный курьер забрал у ярославны деньги и драгоценности

Курьер во всем признался. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

45-летняя жительница Ярославля сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь отдала "сотруднику курьерской службы" семейные сбережения и ювелирные украшения на общую сумму порядка 3 миллионов рублей.

Сначала девушке позвонили и сообщили, что на ее имя пришла посылка, для получения которой необходимо продиктовать персональные данные. Девушка выполнила просьбу звонившего, но разговор прервался. После этого, как водится, позвонил «сотрудник спецслужбы» и убедил горожанку пообщаться по видео.

В ходе звонка жулики заявили, что ее родителей привлекут к уголовной ответственности ее родителей за пособничество терроризму, если она не выполнит их требования. Девушка по видеосвязи показала квартиру злоумышленникам. В ходе демонстрации комнат аферисты заметили денежные средства и золотые украшения, уговорили подростка упаковать их в пакет и передать «доверенному лицу».

Это самое «лицо», 18-летнего жителя Московской области, уже задержали. Он признался, что заработок нашел в сети, посылку отвез в Москву, где обменял золотые украшения на деньги и перевел всю наличность на указанный куратором счет, оставив 10 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что устанавливается причастность молодого человека к совершению мошенничества на территории других регионов. Возбуждено уголовное дело.