Житель Рыбинска ограбил пункт приема металлолома

Тот самый "сейф". Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Работник пункта приема металлолома в микрорайоне пожаловался в полицию, что из служебного помещения пропали 95 тысяч рублей.

Оперативники задержали по горячим следам 30-летнего местного жителя. Мужчина признался, что когда заявитель отвлекся, он проник в служебку, забрал из неработающего холодильника наличку и ушел. О месте хранения денег ему рассказали знакомые. Все украденное он потратил.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до пяти лет колонии.