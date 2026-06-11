Куда сходить в Рыбинске в День России-2026: квесты, танцы, кино

Программа Дня России в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска.

Большой праздник в честь Дня России пройдет 12 июня на балюстраде Волжского парка Рыбинска.

С 11 часов будет работать мобильный планетарий. Посетить его можно по предварительной записи по номеру +7 (4855) 24-13-00. В 15:50 пройдет зарядка от рыбинского отделения «Движение первых», а в 16 часов в кинотеатре под открытым небом покажут детские мультфильмы.

Во время торжественной части «С любовью о России» юным рыбинцам вручат паспорта гражданина Российской Федерации. Начало в 17:00. Со сцены прозвучат слова напутствия и поздравления от депутатов Ярославской областной Думы и Муниципального Совета.

В 19:00 начнется танцевальная программа «В кругу друзей». В финале праздника всех приглашают в уличный кинотеатр на просмотр остросюжетного советского фильма «Одиночное плавание».

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