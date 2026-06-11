Из поликлиник Ярославской области убрали регистратуры

Фото: Ксения Высотина. Перейти в Фотобанк КП
В поликлиниках Ярославской области теперь нет регистратур. Вместо них – информационные стойки, сообщает ГТРК «Ярославия».
Но людям пожилым и плохо знакомым с современными технологиями принять это нововведение нелегко. Чтобы пациенты в возрасте не паниковали, им помогают администраторы. Эта должность введена во всех поликлиниках.
Кроме того, на первых этажах клиник теперь работают сестринские посты. Медсестры встречают пациентов, отвечают на их вопросы и помогают дойти да нужных специалистов.
Все эти изменения необходимы для ликвидации очередей в поликлиниках.
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