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НовостиОбщество11 июня 2026 11:38

Из поликлиник Ярославской области убрали регистратуры

Вместо них появились информационные стойки
Полина ВАЧНАДЗЕ
В ярославских поликлиниках появились информационные стойки и сестринские посты.

В ярославских поликлиниках появились информационные стойки и сестринские посты.

Фото: Ксения Высотина. Перейти в Фотобанк КП

В поликлиниках Ярославской области теперь нет регистратур. Вместо них – информационные стойки, сообщает ГТРК «Ярославия».

Но людям пожилым и плохо знакомым с современными технологиями принять это нововведение нелегко. Чтобы пациенты в возрасте не паниковали, им помогают администраторы. Эта должность введена во всех поликлиниках.

Кроме того, на первых этажах клиник теперь работают сестринские посты. Медсестры встречают пациентов, отвечают на их вопросы и помогают дойти да нужных специалистов.

Все эти изменения необходимы для ликвидации очередей в поликлиниках.

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