В семействе кенгуру из Ярославского зоопарка произошло пополнение

Малыш-кенгуру все чаще выглядывает из сумки. ФОТО: Ярославский зоопарк

У кенгуру в Ярославском зоопарке подрастает малыш. Крошечную мордочку, робко выглядывающую из сумки мамы, сотрудники зоопарка заметили около месяца назад. Сейчас детеныш заметно подрос и осмелел.

«Он высовывается из сумки, с любопытством оглядывается по сторонам и внимательно изучает окружающий мир. Пока малыш еще совсем маленький, поэтому определить его пол невозможно. Чуть позже, когда кенгуренок подрастет и окрепнет, опекуны кенгуру —выберут для него имя», - сказали в зоопарке.

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