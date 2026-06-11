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НовостиОбщество11 июня 2026 10:35

В семействе кенгуру из Ярославского зоопарка произошло пополнение

Малыш-кенгуру все смелее выглядывает из маминой сумки
Полина ВАЧНАДЗЕ
Малыш-кенгуру все чаще выглядывает из сумки. ФОТО: Ярославский зоопарк

Малыш-кенгуру все чаще выглядывает из сумки. ФОТО: Ярославский зоопарк

У кенгуру в Ярославском зоопарке подрастает малыш. Крошечную мордочку, робко выглядывающую из сумки мамы, сотрудники зоопарка заметили около месяца назад. Сейчас детеныш заметно подрос и осмелел.

«Он высовывается из сумки, с любопытством оглядывается по сторонам и внимательно изучает окружающий мир. Пока малыш еще совсем маленький, поэтому определить его пол невозможно. Чуть позже, когда кенгуренок подрастет и окрепнет, опекуны кенгуру —выберут для него имя», - сказали в зоопарке.

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