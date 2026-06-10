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НовостиОбщество10 июня 2026 17:55

Детская школа искусств в ярославском Семибратове снова работает

Она была закрыта 13 лет
Георгий БРИНЧУК
Обновленная школа искусств работает и летом.

Обновленная школа искусств работает и летом.

Фото: Правительство Ярославской области.

Деятельность филиала детской школы искусств, закрытого с 2013 года, возобновилась. Летом тут проходят пленэрные практики и другие активности.

Как сообщили в областном правительстве, в ходе капремонта обновлены крыша, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасад, входы, заменены двери и оконные блоки. Также закуплено оборудование, необходимое для образовательного процесса.

50 детей занимаются на художественном отделении, восемь учатся игре на гитаре и двое – на аккордеоне.