Детская школа искусств в ярославском Семибратове снова работает

Обновленная школа искусств работает и летом. Фото: Правительство Ярославской области.

Деятельность филиала детской школы искусств, закрытого с 2013 года, возобновилась. Летом тут проходят пленэрные практики и другие активности.

Как сообщили в областном правительстве, в ходе капремонта обновлены крыша, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасад, входы, заменены двери и оконные блоки. Также закуплено оборудование, необходимое для образовательного процесса.

50 детей занимаются на художественном отделении, восемь учатся игре на гитаре и двое – на аккордеоне.