Парочка наркоторговцев задержана на ярославской трассе

Задержанный во всем признался. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Оперативники остановили на трассе в Красноперекопском районе иномарку, в которой ехали 49-летний мужчина и его 37-летняя спутница.

В салонеавтомобиля оперативники нашли два свертка и два полимерных пакета с запрещенными веществами.

Как выяснилось, парочка вела переписку с поставщиками оптовых партий зелья и получала от них инструкции по сбыту наркотических средств. Запрещенные вещества задержанные должны были расфасовать на небольшие партии для дальнейшего распространения.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.