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НовостиОбщество10 июня 2026 17:39

Ярославские бойцы показали, что делают с трофейными дронами

Они вовсе не одноразовые
Георгий БРИНЧУК
Восстановленные дроны возвращают врагу. Фото: Народный фронт Ярославль

Восстановленные дроны возвращают врагу. Фото: Народный фронт Ярославль

На передовой вражеские БПЛА чинят и…возвращают противнику.

Представителям Народного фронта процесс восстановления и «обкатки» дронов показал боец мотострелкового полка на краснолиманском направлении с позывным Сват.

Сват показал, как проверяет моторы и вообще работоспособность беспилотника через компьютерную программу, а после совершил тестовый запуск. В данном случае дрон потерял управление, поскольку рядом установлены «глушилки». Но в целом дрон готов вернуться к «отправителям».

Кстати, недавно представители Народного фронта передали нашим бойцам семь "мавиков".