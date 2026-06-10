Ярославские бойцы показали, что делают с трофейными дронами

Восстановленные дроны возвращают врагу. Фото: Народный фронт Ярославль

На передовой вражеские БПЛА чинят и…возвращают противнику.

Представителям Народного фронта процесс восстановления и «обкатки» дронов показал боец мотострелкового полка на краснолиманском направлении с позывным Сват.

Сват показал, как проверяет моторы и вообще работоспособность беспилотника через компьютерную программу, а после совершил тестовый запуск. В данном случае дрон потерял управление, поскольку рядом установлены «глушилки». Но в целом дрон готов вернуться к «отправителям».

Кстати, недавно представители Народного фронта передали нашим бойцам семь "мавиков".