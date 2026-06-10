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НовостиОбщество10 июня 2026 17:23

В Ярославле установят памятник основателю маршрута Золотое кольцо России Юрию Бычкову

Он откроется меньше, чем через месяц
Георгий БРИНЧУК
Монумент установят 4 июля.

Монумент установят 4 июля.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве рассказали, что четырехтонный пятиметровый бронзовый монумент появится 4 июляна улице Революционной, 4а.

Он посвящен основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову. Монумент презентовали на международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Композицию на стенде Ярославской области представил сын Юрия Александровича – скульптор Сергей Бычков. Он и является автором памятника.

Фигуру распилили на фрагменты для удобства отливки в бронзе. В конце недели из литейного цеха начнут выходить первые детали – портретные части фигуры и сегменты колонны. Полностью скульптурная композиция будет готова ко второму июля.

4 июля в Ярославле также состоится открытие галереи «Истории Золотого кольца». Современная площадка с мультимедийным оборудованием создана на улице Нахимсона, 18. В церемонии примут участие представители семьи журналиста и искусствоведа Юрия Бычкова.