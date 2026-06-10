Участников СВО и их близких приглашают на прием к двум прокурорам

Участников СВО примут сразу два прокурора. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий совместно с военным прокурором Ярославского гарнизона Даниилом Говерой и руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Натальей Кравчук проведут совместный прием участников СВО и членов их семей.

Случится это 18 июня с 10 до 12 часов в здании Фонда по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, д.20, по предварительной записи по телефону 8 (4852) 73-03-59.

С собой нужно взять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, письменное обращение и документы, относящиеся к обращению (при наличии).