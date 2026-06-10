Ярославские энергетики проводят учения по безопасной работе. ФОТО: ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго» проходит цикл практических занятий для персонала отделов учета электрической энергии на учебно-тренировочном полигоне Ростовского района электрических сетей. Как сообщили в пресс-службе, до конца июня обучение пройдут 175 сотрудников.

Основная цель курса — обеспечение эффективного и безопасного выполнения, как ежедневных задач, так и новых видов производственных работ.

Занятия идут под строгим контролем руководителей блока производственной безопасности и Центра управления сетями компании. В ходе обучения энергетики до автоматизма доводят безопасные алгоритмы работы в трансформаторных подстанциях и щитах учета потребителей. Ключевой этап практики — отработка сложного монтажа современных приборов учета сплит-исполнения, которые устанавливаются непосредственно в верхней части опор линий электропередачи. Работа идет в малых группах, что позволяет детально разобрать алгоритмы действий каждого специалиста.

Параллельно персонал осваивает новые технические средства. Энергетики тестируют использование различных подъемных сооружений и современных модификаций лестниц, которые были разработаны специально для нужд компании совместно с конструкторами Переславского предприятия.

Регулярное повышение квалификации персонала, оттачивание навыков и внедрение современных безопасных технологий — базовые приоритеты в работе. Ведь профессионализм сотрудников напрямую влияет на надёжность и качество электроснабжения потребителей Ярославской области.