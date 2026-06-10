Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 7:59

Жительница Ярославля оплатила 52 штрафа, чтоб не стать пешеходом

Женщина-водитель быстро нашла 105 тысяч рублей и вернула арестованную приставами машину
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительница Ярославля быстро нашла деньги, чтобы не остаться без машины. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Жительница Ярославля быстро нашла деньги, чтобы не остаться без машины. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У 33-летней жительницы Ярославля, игнорирующей штрафы за нарушения правил дорожного движения, приставы арестовали машину.

«Любительница быстрой езды накопила 52 штрафа ГИБДД на общую сумму в 105 тысяч рублей. Никаких действий для погашения долга она не предпринимала. Судебный пристав объявил машину в розыск, в рамках которого информация была передана в Госавтоинспекцию», - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Инспекторы остановили «Фольксваген Пассат», которым управлял муж злостной неплательщицы. На место приехали сотрудники УФССП и арестовали автомобиль. Оставшись без машины, супруги быстр нашли деньги.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен