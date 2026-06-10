В Ярославле ищут подрядчика для ремонта памятника Фрунзе

Памятник Михаилу Фрунзе давно нуждается в ремонте. Фото: ГТРК "Ярославия".

В Ярославле начались поиски подрядчика, готового провести ремонт памятника Михаилу Фрунзе. Как сообщает ГТРК «Ярославия», необходимо усилить стилобат, привести в порядок парапет и ступени, постамент, вазоны и, конечно, сам бюст.

Начальная цена лота – 8,9 миллиона рублей. Подрядчику на работы будет дано 70 дней с момента заключения контракта.

Памятник Михаил Фрунзе был установлен в 1986 году. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

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