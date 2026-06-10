Акция «Шаг к здоровью» пройдет в Ростове Великом 13 июня

Ростовцы смогут проверить здоровье 12 июня. Фото: Правительство Ярославской области.

В субботу, 13 июня, на Рыночной площади Ростова Великого пройдет акция «Шаг к здоровью». Она начнется в 9 утра и завершится в полдень. С собой пациентам нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Жители города смогут сделать ЭКГ, сдать анализы крови, проверить давление, измерить рост, вес и определить индекс массы тела.

Акция «Шаг к здоровью» пройдет во всех округах Ярославской области.

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