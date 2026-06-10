В День России на телебашне Ярославля включат тематическую подсветку

В День России телебашня Ярославля окрасится цветами российского триколора. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В праздничный день, 12 июня, телебашня Ярославля окрасится цветами российского триколора. Кроме того, на медиафасаде появится герб нашей страны и надпись "12 июня - День России".

Тематическая подсветка будет работать с 22 часов до полуночи.

С наступлением сумерек подсветку включат на башнях многих городов страны. На Останкинской телебашне в Москве покажут ролик с развевающимся флагом над картой России.

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