Более 800 идей: ярославцы решают, что и как назвать в честь победы "Локомотива"

Голосование за объекты, которые можно назвать в честь ярославского "Локомотива", продолжается. Фото: Правительство Ярославской области.

Жители Ярославской области активно включились в голосование, по итогам которого будет выбрано место, увековечивающее победы ХК "Локомотив". Уже поступило более 800 предложений, первый этап голосование продлится до 22 июня.

Как рассказали в правительстве региона, часто выбирают объекты, которые находятся недалеко от "Арены 2000". В честь команды предлагают назвать улицу Институтскую или парк "Нефтяник". Также в числе инициатив – закрепление имени клуба за новыми общественными территориями.

Свои варианты можно направить через платформу обратной связи на портале "Госуслуг" или в мессенджере Макс. Если есть регистрация на обеих платформах, предложения примут на каждом ресурсе.

Когда завершится прием заявок, будет сформирован полный перечень поступивших идей. Десять вариантов, получивших наибольшую поддержку населения, вынесут на финальное голосование. Оно пройдет с 1 по 15 июля. Итоги проекта подведут в августе на чествовании хоккейного клуба.

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