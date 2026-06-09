В Ярославле эвакуируют вросшие в землю машины

Брошенные машины эвакуируют. Фото: Мэрия Ярославля.

Эвакуировать власти собираются машины, которые длительное время стоят без движения и имеют характерные признаки бесхозности: отсутствие стёкол, спущенные или повреждённые колёса, а иногда — колёса, буквально вросшие в грунт.

Если собственника найти не удаётся, администрация публикует предупреждение о предстоящей эвакуации. Но и после этого машину можно еще вернуть: надо только обратиться на базу хранения и возместить расходы на эвакуацию и содержание.

В мэрии попросили тех, кто заметит брошенные машины, сообщить об этом в территориальную администрацию.