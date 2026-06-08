В Ростовском округе в ДТП погиб пассажир легковушки

Водитель легковушки погиб. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Смертельная авария произошла в одиннадцатом часу утра 8 июня на 206 км трассы М-8 «Холмогоры» в Ростовском округе.

По предварительной информации, 73-летний водитель Renault Logan неправильно выбрал дистанцию и врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Luidor под управлением 34-летнего мужчины.

63-летний пассажир легковушки был доставлен в Центральную районную больницу г. Ростова Великого, где впоследствии скончался от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа; устанавливаются все обстоятельства происшествия.