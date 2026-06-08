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НовостиОбщество8 июня 2026 13:40

В Рыбинске директора хотят наказать за невыплату зарплаты работнику

Деньги не выдавали в течение двух месяцев
Георгий БРИНЧУК
Зарплату не выдавали два месяца. Фото: Георгий БРИНЧУК

Зарплату не выдавали два месяца. Фото: Георгий БРИНЧУК

Как сообщили в региональном СКР, с марта по начало мая текущего года директором одной из компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, допущена полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работнику организации на общую сумму не менее 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причинённого ущерба.