В Рыбинске директора хотят наказать за невыплату зарплаты работнику

Зарплату не выдавали два месяца. Фото: Георгий БРИНЧУК

Как сообщили в региональном СКР, с марта по начало мая текущего года директором одной из компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, допущена полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работнику организации на общую сумму не менее 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причинённого ущерба.