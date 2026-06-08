Только на одном ярославском пляже не запрещено купаться

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили об итогах проверки качества воды в местах купания в Ярославле.
25 мая были отобраны пробы в реке Волга на 1-й Норской набережной и на Тверицком пляже, а также в реке Которосль (Центральный пляж).
Качество воды реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства по определяемым химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
В районе Заволжского и Центрального пляжа не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться на пляжах, где вода не соответствует нормам. Там установят аншлаги о запрете купания.
Ситуация остаётся на контроле Управления.