Только на одном ярославском пляже не запрещено купаться

Купаться можно только на одном пляже. Фото: Георгий БРИНЧУК

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили об итогах проверки качества воды в местах купания в Ярославле.

25 мая были отобраны пробы в реке Волга на 1-й Норской набережной и на Тверицком пляже, а также в реке Которосль (Центральный пляж).

Качество воды реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства по определяемым химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

В районе Заволжского и Центрального пляжа не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться на пляжах, где вода не соответствует нормам. Там установят аншлаги о запрете купания.

Ситуация остаётся на контроле Управления.