Бывший игрок ярославского "Шинника" Бен Загре умер после тяжелой болезни

Не стало Бена Азиза Загре. ФОТО: Ассоциация «ФК «Шинник»

Печальную новость сообщили в ярославском футбольном клубе "Шинник". После тяжелой болезни скончался бывший защитник команды Бен Азиз Загре.

"Своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков. Наши соболезнования родным и близким... Помним...", - говорится в сообщении клуба.

О том, что у игрока нашли онкологию, стало известно летом прошлого года. Бен Азиз Загре пришел в клуб в январе 2024 года, контракт с ним закончился в июне 2025-го. 40 матчей защитник сыграл за "Шинник".

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен