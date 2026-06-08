Житель Углича тростью до смерти забил знакомого

Житель Углича получил срок за то, что до смерти забил человека. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

39-летний житель Углича получил восемь лет лишения свободы избиение знакомого, после которого тот умер.

С 52-летним мужчиной осужденный расправился с ноябре 2025 года. Сначала они выпивали в квартире в микрорайоне Мирный, затем началась ссора.

"Гость нанес хозяину множественные удары руками и тростью в область головы и груди. Были диагностированы переломы ребер с повреждением легкого и пневмотораксом, от которого потерпевший скончался", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Обвиняемый ушел из квартиры, оставив там тело. Труп через несколько дней обнаружила знакомая.

Отбывать свой срок угличанин будет в колонии строгого режима.

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