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НовостиОбщество8 июня 2026 11:31

Жительница Ярославля взыскала деньги за ремонт машины, на которую упало дерево

Во время ремонта трамвайных путей рабочие повредили корни дерева
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительнице Ярославля выплатят 550 тысяч рублей за поврежденную деревом машину.

Жительнице Ярославля выплатят 550 тысяч рублей за поврежденную деревом машину.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ярославля обратилась в суд, чтобы взыскать деньги за поврежденную машину. В марте прошлого года на улице Блюхера на автомобиль, в котором ехала истица, упало дерево. Досталось и транспорту, и водителю - у женщины диагностировали черепно-мозговую травму.

Суд установил, что падение дерево произошло из-за повреждения его корней во время строительства новых трамвайных путей.

"Владельцем земельного участка при его предоставлении для проведения работ, контроль, обследование и оценка зеленых насаждений, заявленных к вырубке, надлежащим образом не осуществлен", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

С хозяина участка и компании, которая проводила ремонт, взыскали материальный ущерб в 550 тысяч рублей и моральный вред в 100 тысяч. Выплатить деньги ответчики должны в процентном соотношении 30 на 70.

Решение суда в законную силу не вступило.

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