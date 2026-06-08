Жительница Ярославля взыскала деньги за ремонт машины, на которую упало дерево

Жительнице Ярославля выплатят 550 тысяч рублей за поврежденную деревом машину. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ярославля обратилась в суд, чтобы взыскать деньги за поврежденную машину. В марте прошлого года на улице Блюхера на автомобиль, в котором ехала истица, упало дерево. Досталось и транспорту, и водителю - у женщины диагностировали черепно-мозговую травму.

Суд установил, что падение дерево произошло из-за повреждения его корней во время строительства новых трамвайных путей.

"Владельцем земельного участка при его предоставлении для проведения работ, контроль, обследование и оценка зеленых насаждений, заявленных к вырубке, надлежащим образом не осуществлен", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

С хозяина участка и компании, которая проводила ремонт, взыскали материальный ущерб в 550 тысяч рублей и моральный вред в 100 тысяч. Выплатить деньги ответчики должны в процентном соотношении 30 на 70.

Решение суда в законную силу не вступило.

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