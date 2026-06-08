В Ярославской области с поличным задержали курьера мошенников

В Ярославской области курьер мошенников попался с поличным. Фото: УМВД по Ярославской области.

В Данилове с поличным задержали курьера, который работал на мошенников. 19-летний парень из Свердловской области регулярно получал задания от кураторов: забирал "посылки" и переводил деньги на указанные счета, оставляя себе плату за "работу".

В Ярославской области пособник преступников попался при передаче 1,3 миллиона рублей. Мошенник пытался обмануть 81-летнего пенсионера, но он предположил, что его собеседник из банка может оказаться аферистом и на всякий случай вызвал полицию .

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере.

"Установлена причастность гражданина к совершению серии аналогичных преступлений на территории других регионов", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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