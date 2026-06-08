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НовостиОбщество8 июня 2026 10:45

Ярославские приставы взыскали с налогового должника 9,6 миллиона рублей

На налогах пыталось сэкономить предприятие по разработке карьеров
Полина ВАЧНАДЗЕ
Предприятие по разработке карьеров заплатило долг по налогам. ФОТО: СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России

Предприятие по разработке карьеров заплатило долг по налогам. ФОТО: СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России

Ярославское предприятие по разработке гравийных и песчаных карьеров выплатило долг по налогам после вмешательства судебных приставов. Долг составил 9,6 миллиона рублей.

Пристав арестовал деньги на счетах компании и наложил запрет на совершение регистрационных действий с техникой, сообщили в СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России. Чтобы не лишиться 10 спецмашин, предприятие оперативно выплатило все, что было должно.

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