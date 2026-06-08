Пострадавшую при атаке на автобус женщину, которой сделали предложение в реанимации, привезли в Ярославль

Женщину, пострадавшую при атаке ВСУ на автобус, привезли в Ярославль. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Женщину, которая получила травмы при атаке дрона ВСУ на автобус в ДНР, из Горловки перевезли в Ярославскую областную больницу. Анастасия перенесла несколько операций, она по-прежнему в тяжелом состоянии, в дороге у нее поднялась высокая температура, сообщает RT со ссылкой на тетю пострадавшей Полину.

"Тяжесть состояния соответствует перенесенным травмам. Пациентке был проведен комплекс высокотехнологичной диагностики, скорректирован план лечения и восстановления, женщина находится под постоянным контролем медиков ОКБ", - сообщили о состоянии пострадавшей в министерстве здравоохранения Ярославской области.

Анастасия получила тяжелые ранения 3 июня во время удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь". Женщина вместе с девятилетним сыном ехала к своему любимому человеку - военнослужащему, который сейчас защищается Родину. Мать прикрыла мальчика собой во время удара, сейчас с ребенком все хорошо.

Прямо в реанимации, где лежала Анастасия, любимый сделал ей предложение руки и сердца. Женщина, конечно, его приняла.

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