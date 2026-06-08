Энергетики обновляют сети для 20 тысяч жителей Переславль-Залесского округа

Модернизация электрических сетей в Переславском округе в самом разгаре. ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В 2026 году специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» проведут крупный комплекс работ в электрических сетях Переславль-Залесского округа, сообщили в пресс-службе. В планах энергетиков -реконструкция трех подстанций 35 -110 кВ, а также модернизация и ремонты 17 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, замена 207 опор, работы на 15 трансформаторных подстанциях. В результате повысятся надежность и качество электроснабжения в 57 населенных пунктах, где проживают около 20 тысяч жителей.

Ключевым проектом станет реконструкция подстанции 110 кВ «Переславль». Замена трансформаторов позволит увеличить мощность питающего центра почти в два раза — до 80 МВА. На подстанции 35 кВ «Красное» энергетики увеличат мощность с 8 до 20 МВА, на подстанции 35 кВ «Нагорье» установят современные комплексы релейной защиты и автоматики.

В распределительной сети модернизируют две линии электропередачи 10 кВ. На участках протяженностью 11 километров, проходящих в лесной местности, смонтируют новые опоры и надежный самонесущий изолированный провод. Еще на 11 линиях установят интеллектуальное оборудование, которое поможет сократить время реагирования при нештатных ситуациях. Комплексные работы с заменой провода и опор пройдут в с. Троицкая слобода, пос. Талицы, д. Захарово и Григорово. В Переславле-Залесском - на улицах Кузнечная и Пришвина. Чтобы снизить риски технологических нарушений, связанных с падением веток и деревьев на провода, энергетики проводят расчистку просек. В этом году от деревьев и кустарников планируется освободить 248 гектаров охранных зон.

Добавим, что работы проходят в рамках инвестиционной и ремонтной программ компании. Выполнение мероприятий позволит повысить показатели работы оборудования и подготовить электрические сети к предстоящему отопительному сезону.