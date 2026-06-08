Гроза с градом, ливнем и шквалистым ветром идет на Ярославскую область

Гроза с градом и шквалистым ветром ожидаются в Ярославской области 8 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В РСЧС по Ярославской области предупредили жителей о сильной грозе, которая ожидается в регионе с полудня до 21 часа 8 июля. В отдельных районах может выпасть град, ветер достигнет 17 метров в секунду.

"Во время грозы старайтесь не находиться вблизи старых деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними", - сказали в РСЧС.

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