В Ярославле выставили на торги флигель усадьбы Тихомировых 19 века

Флигель купеческой усадьбы продают в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

Флигель усадьбы купцов Тихомировых, который находится на Волжской набережной Ярославля, выставили на торги. Объект культурного наследия 19-го века по решению суда изъяли у прежнего владельца - несмотря на предписание, он так и не начал ремонт, памятник продолжал разрушаться.

В лот входят здание в 48,9 квадратных метров и участок земли в 199 квадратов. Начальная цена - 4,3 миллиона рублей. Покупатель сможет вернуть практически все средства, потраченные на покупку. После оформления права собственности владелец получит обратно деньги, потраченные на восстановление объекта (но не выше сумму, уплаченной на торгах).

Для тех, кто занимается восстановлением памятников, действует льготный кредит по ставке 9% годовых. Если инвестор намерен открыть в здании гостиницу, ставка снижается до 6%.

Ярославские купцы Тихомировы держали пароходы и занимались перевозками по Волге. Основатель династии, по легенде, одним ударом кулака убил главаря банды душителей на Нижегородской ярмарке.

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