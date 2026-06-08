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НовостиПроисшествия8 июня 2026 8:31

Из-за "заработка" в 600 рублей рыбинец стал фигурантом уголовного дела

Мужчина украл сотовый телефон, который продал за 600 рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
За кражу смартфона рыбинцу грозит два года.

За кражу смартфона рыбинцу грозит два года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники рыбинской полиции задержали безработного местного жителя за кражу.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Ее сын оставил на детской площадке поясную сумку, в которой лежал сотовый телефон стоимостью три тысячи рублей. Когда мальчик наигрался и вернулся за своими вещами, на месте их не обнаружил.

Не раз судимый 38-летний мужчина своей причастности к краже отрицать не стал.

"Он рассказал, что заметил оставленную без присмотра сумку, обнаружил внутри сотовый телефон и забрал его для продажи. Позже смартфон продал неизвестному за 600 рублей", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Безработному рыбинцу грозит до двух лет лишения свободы.

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