Из-за "заработка" в 600 рублей рыбинец стал фигурантом уголовного дела

За кражу смартфона рыбинцу грозит два года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники рыбинской полиции задержали безработного местного жителя за кражу.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Ее сын оставил на детской площадке поясную сумку, в которой лежал сотовый телефон стоимостью три тысячи рублей. Когда мальчик наигрался и вернулся за своими вещами, на месте их не обнаружил.

Не раз судимый 38-летний мужчина своей причастности к краже отрицать не стал.

"Он рассказал, что заметил оставленную без присмотра сумку, обнаружил внутри сотовый телефон и забрал его для продажи. Позже смартфон продал неизвестному за 600 рублей", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Безработному рыбинцу грозит до двух лет лишения свободы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен