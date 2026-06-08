В Ярославле отдыхающих с собакой попросили уйти с пляжа

С ярославского пляжа попросили уйти отдыхающих с собакой. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

В Ярославском обществе спасения на водах напомнили отдыхающим, что находиться на пляжах с животными запрещено. Об этом говорится в п.3.4 постановления правительства "Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области".

"Спасатели сделали замечание мужчине с домашним животным, так как его собака лаяла и была без поводка, и попросили покинуть пляж", - рассказали в обществе.

Также данным пунктом правил нельзя купаться там, где выставлены запрещающие аншлаги. Запрещено заплывать за буйки, прыгать в воду с движущегося речного транспорта, с мостов и пристаней, купаться в состоянии опьянения, загрязнять водоем и берега, играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, допускать в воде шалости, плавать на доска, лежаках и автомобильных камерах.

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