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НовостиОбщество7 июня 2026 6:38

Над Ярославской областью ночью 7 июня сбили БПЛА

Об этом сообщает Министерство обороны РФ
Полина ВАЧНАДЗЕ
За ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 95 вражеских БПЛА, сообщаем Минобороны РФ.

За ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 95 вражеских БПЛА, сообщаем Минобороны РФ.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Ярославской областью, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем были сбиты вражеские БПЛА.

Как сообщает Министерство обороны РФ, с 20:00 6 июня до 7 утра 7 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

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