Над Ярославской областью ночью 7 июня сбили БПЛА

За ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 95 вражеских БПЛА, сообщаем Минобороны РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Ярославской областью, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем были сбиты вражеские БПЛА.

Как сообщает Министерство обороны РФ, с 20:00 6 июня до 7 утра 7 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

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