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НовостиОбщество4 июня 2026 16:01

В ярославском приюте появился кот с крутыми покровителями

Назвали его в честь спасителей Гаишником
Георгий БРИНЧУК
Полицейские приехали не с пустыми руками. Фото: АНО ГРУППА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ХВОСТЫ, ВК

Полицейские приехали не с пустыми руками. Фото: АНО ГРУППА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ХВОСТЫ, ВК

Несколько дней назад в приют «Самые активные хвосты» приехали инспекторы ДПС.

- Мы, честно говоря, напряглись. Мало ли? Но всё оказалось лучше некуда , - рассказывают работники.

Выяснилось, что полицейские нашли под зданием черного котенка и доставили его в приют, чтобы живности нашли нового заботливого хозяина.

Назвали кота в честь спасителей. Которые, кстати, привезли не только нового подопечного, но и мешок корма для собак.

- Кто мечтал о потрясающем черном коте с биографией и крутыми покровителями? Обращайтесь! Будем рады подарить вам эту живучесть и нежность, - пообещали в приюте.

Малышу ищут владельцев. Фото: АНО ГРУППА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ХВОСТЫ, ВК

Малышу ищут владельцев. Фото: АНО ГРУППА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ХВОСТЫ, ВК