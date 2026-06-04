В ярославском приюте появился кот с крутыми покровителями

Несколько дней назад в приют «Самые активные хвосты» приехали инспекторы ДПС.
- Мы, честно говоря, напряглись. Мало ли? Но всё оказалось лучше некуда , - рассказывают работники.
Выяснилось, что полицейские нашли под зданием черного котенка и доставили его в приют, чтобы живности нашли нового заботливого хозяина.
Назвали кота в честь спасителей. Которые, кстати, привезли не только нового подопечного, но и мешок корма для собак.
- Кто мечтал о потрясающем черном коте с биографией и крутыми покровителями? Обращайтесь! Будем рады подарить вам эту живучесть и нежность, - пообещали в приюте.