В Петербурге обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Ярославской области

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча губернатора Ярославской области и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Стороны рассмотрели вопросы развития электросетевого комплекса региона, повышения надежности электроснабжения потребителей и обеспечения энергетической инфраструктурой новых социальных и инвестиционных проектов, говорится в пресс-релизе. Филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» ведет планомерную модернизацию электросетевых объектов, создавая техническую базу для роста экономики региона. Среди ключевых инвестиционных проектов – строительство новой подстанции 110 кВ в Ярославском муниципальном округе мощностью 32 МВА, реконструкция подстанции 110 кВ с увеличением мощности до 80 МВА и модернизация подстанции 35 кВ в Переславль-Залесском округе.

Отдельно участники встречи обсудили ход ремонтной кампании. В 2026 году энергетики планируют расчистить более 2,7 тыс. гектаров трасс линий электропередачи, заменить около 900 опор, почти 50 км провода и выполнить ремонт свыше 70 км линий электропередачи. Комплекс мероприятий направлен на повышение устойчивости электросетевого комплекса в сезон пиковых нагрузок и неблагоприятных погодных условий.

Наряду с обновлением инфраструктуры энергетики активно содействуют социально-экономическому развитию региона. В минувшем году энергетики обеспечили технологическое присоединение более 5,6 тыс. объектов общей мощностью почти 98 МВт, включая учреждения здравоохранения, образования, спорта и туризма. В числе наиболее значимых проектов – объекты второй очереди Волейбольного центра в Ярославле, футбольная спортивная база клуба «Шинник», школа Николо-Сольбинского женского монастыря, а также 13 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных округах.

Еще одним направлением совместной работы компании и регионального Правительства стало повышение туристической привлекательности области. В 2025 году специалисты организовали архитектурную подсветку 38 зданий и сооружений, включая 28 объектов культурного наследия. Выразительное световое оформление подчеркнуло исторический облик архитектуры, сделав города и поселки региона более светлыми, уютными и комфортными для жителей и гостей области.

– От надежности электроснабжения зависит не только комфорт жителей, но и возможности для дальнейшего развития территорий, привлечения инвестиций, строительства новых социальных объектов и предприятий. Именно поэтому развитие энергетической инфраструктуры остается одним из важных направлений нашей совместной работы с энергетиками, – отметил Михаил Евраев.

– В 2026 году объем инвестиций в электросетевой комплекс Ярославской области значительно вырос и превысит 4 млрд рублей. Это позволит ввести 153 МВА новой мощности, построить и реконструировать почти 200 километров линий электропередачи и реализовать ряд системообразующих проектов. Одновременно компания продолжает масштабную ремонтную программу и обеспечивает подключение новых социальных, промышленных и туристических объектов. Такой комплексный подход создает условия как для повышения надежности электроснабжения, так и для дальнейшего социально-экономического развития региона, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.