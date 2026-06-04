В Даниловском округе пообещали заменить «захворавшие» фонарные столбы

Столбы вот-вот упадут. Фото: Народный фронт Ярославль.

Старыми опасными опорами ЛЭП займутся в даниловском Путятино.

Ранее местные жители пожаловались на прямую линию с президентом и в Народный фронт. Полувековые деревянные столбы на Осенней улице наклонились, провода провисли. В любой момент ветер может их повалить. Сейчас, летом, в Путятино полно дачников – и все они рискуют жизнью и здоровьем.

Представители «Народного фронта» направили запрос в "Ярэнерго" и получили ответ. Общее состояние конструкций специалисты оценили как удовлетворительное. Одну опору заменят, остальные проблемные укрепят с помощью приставок. Сделать это предстоит до 30 июля.