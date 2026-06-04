Ради спасения от тюрьмы ярославна перевела жуликам 3 миллиона

Женщина перевела жуликам все накопления. Фото: Георгий БРИНЧУК

В полицию Фрунзенского района с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя женщина. В середине мая ей позвонил "сотрудник силового ведомства" и пригрозил привлечь к уголовной ответственности за пособничество в терроризме.

Он убедил даму «задекларировать» все имеющиеся средства. Для этого она обменяла накопленные доллары на рубли и перевела аферистам.

Вскоре она по указанию мошенника закрыла вклад с накоплениями и в банкомате посредством QR-кодов перевела еще часть денежных средств на «безопасный счет». Под предлогом сохранения финансов мошенник убедил женщину снять оставшиеся деньги, установить приложение на телефон и перевести сумму на продиктованный счет. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".