В Тутаеве будут судить дроппера, продавшего жуликам доступ к счету

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27-летний житель Тутаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, передача электронного средства платежей для осуществления неправомерных финансовых операций).

По версии следствия, в ноябре 2025 года мошенники предложили обвиняемому открыть на его имя счет в одном из отделений банка. Молодой человек оформил банковскую карту и за денежное вознаграждение, имея корыстной умысел, передал соучастнику доступ к банковскому счету для использования его в качестве дропперского.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тутаевский городской суд.

Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.