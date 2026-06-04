Прокуратура контролирует капремонт одного из ярославских колледжей

Фото: Прокуратура Ярославской области..
Речь идет о работах в учебном корпусе Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Н.П.Пастухова.
Прокурор Красноперекопского района Ярославля Павел Спесивцев проверил ход выполнения предусмотренных государственным контрактом работ.
На строительной площадке он встретился с представителями заказчика и подрядной организации и обратил внимание подрядчика обращено на необходимость неукоснительного выполнения условий контракта, включая соблюдение промежуточных сроков и этапов проведения работ.