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НовостиОбщество4 июня 2026 14:29

Ярославец попал в колонию за пьяную езду

В нетрезвом виде за рулем он попался в третий раз
Георгий БРИНЧУК
Ближайшие полгода виновник проведет за решеткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ближайшие полгода виновник проведет за решеткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ноябре 2025 года нетрезвого ярославца остановили гаишники на улице Панина. От освидетельствования на опьянение он отказался.

Ранее мужчина дважды был судим за незаконное управление автомобилем в состоянии опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновника к полугоду колонии-поселения с лишением прав на три года.

Защитник осужденного не согласился с чрезмерно суровым, по его мнению, наказанием и в апелляционной жалобе просил назначить наказание условно.

С учетом позиции прокуратуры суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, отказав в удовлетворении жалобы.

Приговор вступил в законную силу.