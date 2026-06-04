Ярославец попал в колонию за пьяную езду

Ближайшие полгода виновник проведет за решеткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ноябре 2025 года нетрезвого ярославца остановили гаишники на улице Панина. От освидетельствования на опьянение он отказался.

Ранее мужчина дважды был судим за незаконное управление автомобилем в состоянии опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновника к полугоду колонии-поселения с лишением прав на три года.

Защитник осужденного не согласился с чрезмерно суровым, по его мнению, наказанием и в апелляционной жалобе просил назначить наказание условно.

С учетом позиции прокуратуры суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, отказав в удовлетворении жалобы.

Приговор вступил в законную силу.