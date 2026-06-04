Ночью ограничат движение на Первомайской в Ярославле

Покрытие восстановят ночью. Фото: Мэрия Ярославля.

Как сообщили в мэрии, в 2022 году на улице Первомайской выполнили капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. В процессе эксплуатации возникли трещины.

Весной этого года в рамках гарантийных обязательств специалисты приступили к устранению дефектов битумом, но нанесли слишком много смеси, она распространилась по проезжей части и при движении транспорта на некоторых участках покрытие просто вырвало. Теперь подрядчик восстановит эти участки методом карточного ремонта

Ранее специалисты выполнили работы по фрезеровке верхнего слоя асфальта на самых поврежденных участках — в районе Торгового переулка, у театра имени Фёдора Волкова и на подъезде к Красной площади.

Запланирована укладка нового слоя асфальтобетона, если погода не помешает. Во избежание заторов на дороге работы выполнят ночью. Водителей попросили заблаговременно продумывать маршруты движения в связи с ограничением проезда.