Более пяти тысяч ярославцев написали ЕГЭ по русскому языку

Впереди у выпускников - экзамен по математике. Фото: Правительство Ярославской области.

Основной период ЕГЭ в разгаре. 4 июня выпускники сдавали экзамен по русскому языку, который является одним из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Его участниками по всей стране стали почти 669 тысяч человек, среди которых 5718 ярославцев.

В области, как сообщили в региональном правительстве, был открыт 51 пункт проведения экзамена. За соблюдением порядка следили 142 общественных наблюдателя.

Один участник в Ростове Великом был удален с экзамена из-за наличия телефона.

Для получения аттестата выпускникам необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70.

Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку узнают не позднее 19 июня. Ребята, не сдавшие экзамен по болезни или получившие неудовлетворительный результат, могут пересдать предмет в резервные сроки – 22 июня. Если участник ЕГЭ не удовлетворён своим результатом и хочет повысить его, то по его выбору при аннулировании предыдущего результата он может сдать экзамен в дополнительный резервный день 8 июля.

Обязательный экзамен по математике пройдет 8 июня.