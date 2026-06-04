Под Ярославлем мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб

Мотоциклист погиб. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Смертельная авария случилась около часа ночи 4 июня на 297 км автодороги Сергиев Посад - Калязин - Углич - Рыбинск – Череповец возле села Кременево Пошехонского округа.

По предварительной информации,32-летний водитель мотоцикла Kayo, который гонял без прав, при движении со стороны Рыбинска в направлении Пошехонья не справился с управлением и угодил в кювет, да еще и врезался в дорожный знак.

Мотоциклист погиб, его 30-летний пассажир в больнице с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.