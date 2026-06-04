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НовостиОбщество4 июня 2026 12:33

В Ростове Великом спасли рыбака, который потерялся в высокой траве у берега Неро

Без посторонней помощи выйти из зарослей мужчина не смог
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ростове Великом спасли мужчину, который заблудился в высокой траве озера Неро.

В Ростове Великом спасли мужчину, который заблудился в высокой траве озера Неро.

В среду, 3 июня, сотрудников пожарно-спасательной службы Ярославской области вызвали на озеро Неро, где в высокой прибрежной траве заблудился мужчина. Он плавал на лодке в зарослях, потерял направление и не смог причалить к берегу без постороннее помощи.

«Спасатели по прибытии на место спустили на воду лодку, надели гидрокостюмы и начали активные поиски мужчины. Через некоторое время его обнаружили и вместе с лодкой отбуксировали на берег», - рассказали в ПСП Ростова Великого.

Медицинская помощь спасенному не понадобилась.

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