В Ростове Великом спасли рыбака, который потерялся в высокой траве у берега Неро

В Ростове Великом спасли мужчину, который заблудился в высокой траве озера Неро.

В среду, 3 июня, сотрудников пожарно-спасательной службы Ярославской области вызвали на озеро Неро, где в высокой прибрежной траве заблудился мужчина. Он плавал на лодке в зарослях, потерял направление и не смог причалить к берегу без постороннее помощи.

«Спасатели по прибытии на место спустили на воду лодку, надели гидрокостюмы и начали активные поиски мужчины. Через некоторое время его обнаружили и вместе с лодкой отбуксировали на берег», - рассказали в ПСП Ростова Великого.

Медицинская помощь спасенному не понадобилась.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен