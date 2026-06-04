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НовостиОбщество4 июня 2026 11:24

Опять гроза: ярославцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

В Ярославле ожидается гроза с сильным ветром
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославцев вновь предупредили о грозе.

Ярославцев вновь предупредили о грозе.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гроза с северо-восточным ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, ожидаются в Ярославской области 4 июня. В региональном РСЧС предупредили, что непогода может сохраняться примерно до девяти часов вечера.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим при неблагоприятных метеорологических условиях», - сообщают в РСЧС по Ярославской области.

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