Жильцы многоэтажки на Московском проспекте Ярославля остались без газа

Жителям многоэтажки в Ярославле отключили газ из-за соседки. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В доме №143 на Московском проспекте Ярославля на неопределенный срок отключили газ, сообщили в одном из городских пабликов жители многоэтажки. По словам автора поста, голубое топливо перекрыли без предупреждения утром 3 июня. Причину люди узнали, дозвонившись до управляющей компании. Дело оказалось в соседке.

«Человек осознанно не пускает сотрудников к себе в квартиру для проверки вентиляционного канала, теперь весь дом должен страдать. На сколько отключили газ не понятно. Пока в суде рассмотрят дело о допуске в квартиру, может пройти не один месяц, потом ждать работы приставов», - пишут горожане, которых лишили газа.

Они уже просчитали возможные последствия. В первую очередь, речь, конечно, о неудобстве. Во вторую, о безопасности. Если жильцы 12-этажки начнут пользоваться газовыми баллонами или электроплитками, может случиться беда. Проводку в доме не меняли очень давно.

«Мы будем писать жалобы в компетентные органы, но неужели у человека не сработает разум, и он не поймет, что нельзя создавать такую опасную ситуацию в доме», - возмущаются ярославцы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен