На композицию «Царь-рыба» в Рыбинске ушло почти семь тысяч цветов

В Рыбинске создали цветочную композицию «Царь-рыба». Фото: Администрация Рыбинска.

В Рыбинске на Лоцманском бульваре вновь обосновалась «Царь-рыба». Эта цветочная композиция радует горожан и гостей уже больше десяти лет – к каждому лету ее создают мастера МБУ «ДЭС».

В этот раз на работы ушло пять дней и 6700 штук цветочной рассады. Процесс непростой: сначала нужно установить каркас, внутри которого находится специальный чехол с грунтом, затем в чехле для каждого цветка прорезают отверстие и сажают рассаду.

Для клумбы «Царь-рыба» используют ковровые культуры.

«Это цинерария приморская, бегония вечноцветущая, агератум мексиканский, альтернатера зеленая и красная, эхеверия и ирезине. Растения прекрасно зарекомендовали себя в объемных инсталляциях, так как они отлично сохраняют приданную им форму», — говорит мастер МБУ «ДЭС» Яна Цыпленкова.

Композиция должна простоять до поздней осени. Мастера помогут: будут поливать и подпитывать, стричь и следить за внешним видом.

В этом году в Рыбинске высадят более 115 тысяч цветов. Скоро композиция «Рыбы на волне» появится на Никольском бульваре.

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