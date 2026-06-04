Еще 30 комплексов «Паук» установили в Ярославле и по области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Еще 30 комплексов фото- и видеофиксации «Паук» установили в Ярославле и на дорогах Ярославской области. Камеры фиксируют превышение скорости, разговоры по телефону и не пристенгутые ремни безопасности.
Адреса:
- автодорога «Шебунино - Красный Профинтерн», км 12+950 (н.п. Грешнево);
- Ярославль, пересечение Суздальского шоссе и Складского переулка;
- Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д. 2 по ул. Васильковая, н.п. Красный Бор;
- Красный Бор, пересечение ул. Мостецкая и ул. Хутор;
- автодорога «Туношна — Бурмакино», км 22+154 (н.п. Бурмакино);
- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск», км 62+415;
- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск», км 29+005;
- Ростов Великий, путепровод через ж/д пути по Савинскому шоссе;
- Ростов Великий, ул. Покровская, в районе д. 106;
- Ярославль, пересечение ул. Большая Федоровская с ул. Малая Химическая;
- Переславль-Залесский, ул. Свободы, в районе д. 113;
- Рыбинск, ул. 9 Мая, участок в районе дома № 35А (в районе пересечения автодороги на нефтебазу);
- Великое, ул. Некрасовская, в районе д. 1А (пешеходный переход в районе школы);
- Пошехонье, пересечение ул. Войнова с ул. Преображенского;
- автодорога «Петровское - Караш - Заозерье - Пречистое» (н.п. Демьянское);
- перекресток автодорога «Ярославль - Заячий Холм» - автодорога «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» и «автодорога «Заячий Холм - Михалево»;
- автодорога Р-79 «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)» (н.п. Осенево);
- автодорога Р-153 «Углич - Ростов» (н.п Юрьевская Слобода);
- автодорога Р-153 «Углич - Ростов», км 70+436 (н.п. Борисоглебский);
- автодорога Р-153 «Углич - Ростов», км 76+400;
- ФАД М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 135+670 (г. Переславль-Залесский, ул. Московская, в районе д. 113Б);
- перекресток автодорога «Ярославль - Любим» и автодорога «Середа - Бухалово»;
- автодорога «Рыбинск - Тутаев» (до дер. Помогалово), н.п. Ераково;
- автодорога «Рыбинск - Глебово» (н.п. Дятлово);
- автодорога «Рыбинск - Глебово» (н.п. Мархачево);
- Ярославль, пересечение ул. Труфанова и Мурманского проезда;
- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск» (н.п. Ермаково);
- ФАД М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 141+580 (г. Переславль-Залесский, пересечение ул. Урицкого и ул. Маяковского);
- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск» (н.п. Григорьевское);
автодорога «Шебунино - Красный Профинтерн» (н.п. Заволжье).
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