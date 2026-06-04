Еще 30 комплексов «Паук» установили в Ярославле и по области

30 "Пауков" установили на ярославских дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще 30 комплексов фото- и видеофиксации «Паук» установили в Ярославле и на дорогах Ярославской области. Камеры фиксируют превышение скорости, разговоры по телефону и не пристенгутые ремни безопасности.

Адреса:

- автодорога «Шебунино - Красный Профинтерн», км 12+950 (н.п. Грешнево);

- Ярославль, пересечение Суздальского шоссе и Складского переулка;

- Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д. 2 по ул. Васильковая, н.п. Красный Бор;

- Красный Бор, пересечение ул. Мостецкая и ул. Хутор;

- автодорога «Туношна — Бурмакино», км 22+154 (н.п. Бурмакино);

- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск», км 62+415;

- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск», км 29+005;

- Ростов Великий, путепровод через ж/д пути по Савинскому шоссе;

- Ростов Великий, ул. Покровская, в районе д. 106;

- Ярославль, пересечение ул. Большая Федоровская с ул. Малая Химическая;

- Переславль-Залесский, ул. Свободы, в районе д. 113;

- Рыбинск, ул. 9 Мая, участок в районе дома № 35А (в районе пересечения автодороги на нефтебазу);

- Великое, ул. Некрасовская, в районе д. 1А (пешеходный переход в районе школы);

- Пошехонье, пересечение ул. Войнова с ул. Преображенского;

- автодорога «Петровское - Караш - Заозерье - Пречистое» (н.п. Демьянское);

- перекресток автодорога «Ярославль - Заячий Холм» - автодорога «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» и «автодорога «Заячий Холм - Михалево»;

- автодорога Р-79 «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)» (н.п. Осенево);

- автодорога Р-153 «Углич - Ростов» (н.п Юрьевская Слобода);

- автодорога Р-153 «Углич - Ростов», км 70+436 (н.п. Борисоглебский);

- автодорога Р-153 «Углич - Ростов», км 76+400;

- ФАД М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 135+670 (г. Переславль-Залесский, ул. Московская, в районе д. 113Б);

- перекресток автодорога «Ярославль - Любим» и автодорога «Середа - Бухалово»;

- автодорога «Рыбинск - Тутаев» (до дер. Помогалово), н.п. Ераково;

- автодорога «Рыбинск - Глебово» (н.п. Дятлово);

- автодорога «Рыбинск - Глебово» (н.п. Мархачево);

- Ярославль, пересечение ул. Труфанова и Мурманского проезда;

- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск» (н.п. Ермаково);

- ФАД М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 141+580 (г. Переславль-Залесский, пересечение ул. Урицкого и ул. Маяковского);

- автодорога Р-151 «Ярославль - Рыбинск» (н.п. Григорьевское);

автодорога «Шебунино - Красный Профинтерн» (н.п. Заволжье).

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен