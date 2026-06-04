Ярославец заплатил штраф в миллион рублей за дачу взятки

Ярославец за дачу взятки заплатил крупный штраф. ФОТО: СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России

С жителя Ярославля, который был признан виновным в даче взятки, взыскали штраф в миллион рублей.

Мужчина работал в компании, которая занимается обслуживанием крупного торгового центра, а также сдает помещения этого ТЦ в субаренду предпринимателям. В центре произошел пожар, после которого должны были пройти проверки, чреватые крупным штрафом. Чтобы избежать наказания, ярославец решил дать взятку.

«Через посредника он передал 150 тысяч рублей должностному лицу министерства, за что должностное лицо, используя авторитет занимаемой должности, отдал распоряжение не составлять донесение о пожаре», - сказали в Специализированном отделении судебных приставов Ярославской области ГМУ ФССП РФ.

О взяточничестве стало известно. Ярославца признали виновным и приговорили к выплате штрафа. Пристав возбудил производство и предупредил осужденного, что, если он не выплатит всю сумму в установленный срок, это наказание заменят более суровым. Кроме того, должнику ограничили выезд за пределы России, наложили запрет на регистрационные действия в отношении машины и квартиры. В итоге ярославец выплатил долг.

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