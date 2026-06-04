Ярославский музей СВО пополнили уникальными экспонатами с передовой

В ярославском музее СВО - два новых экспоната. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославский музей СВО пополнился двумя уникальными экспонатами – беспилотниками, сбитыми в приграничных районах. Таких в экспозиции еще не было. БПЛА могут перемещать до шести килограммов заряда и незаметны для спецтехники. В музей Ярославля аппараты привез командир батальона с позывным «Гагарин».

В Ярославле музей СВО работает с марта 2024 года. Его уже посетили более 11 тысяч человек. Экспозиции регулярно пополняются, проводятся передвижные мероприятия, приуроченные к памятным датам.

«Такие музеи создавать важно, чтобы земляки в тылу видели, с чем нам приходится иметь дело на передовой, чтобы знали реальные факты – против кого воюем, – рассказал «Гагарин». – Управляемые беспилотники сбили наши ребята, обезвредили и передали в музей. Оружие быстро модернизируется, но мы находим новые комплексы борьбы и успешно справляемся с поставленной перед нами задачей».

Посетить музей и экскурсии можно бесплатно. Подробная информация – здесь.

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