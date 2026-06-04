43 тысячи должников из Ярославской области не смогут отдохнуть за границей

Больше 43 тысяч ярославцев не могут выехать за границу из-за долгов. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом 43 428 должников из Ярославской области не смогут отдохнуть за границей. Неплательщиков, среди них 9400 человек имеют долги по алиментам, ограничили в праве покидать пределы России.

«Обращаем внимание, что не смогут уехать жители региона, которые уклоняются от уплаты алиментов, возмещения ущерба или вреда, причиненного здоровью, морального вреда с суммой свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, ограничены в правах те, кто имеет иные задолженности от 30 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В управлении добавили, что не получится улететь за границу гражданам, не исполнившим требования исполнительных документов по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, либо по исполнительным производствам неимущественного характера.

Приставы рекомендуют ответственно подходить к планированию отдыха и заранее проверять, есть ли долги в сервисе «Банк данных исполнительных производств».

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